Российский губернатор запретил снимать работу ПВО на фоне атаки беспилотников

Губернатор Брянской области Александр Богомаз запретил снимать работу войск противовоздушной обороны (ПВО) на фоне атаки БПЛА. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, подразделения ПВО ведут борьбу с украинскими беспилотниками.

«Не снимать и не выкладывать работу ПВО!» — написал Богомаз.

Также он призвал местных жителей не приближаться к незнакомым предметам. При их обнаружении необходимо звонить по номеру 112.

До этого Богомаз сообщал, что в результате удара беспилотника по селу Случевск Погарского района Брянской области пострадала мирная жительница.

По его словам, ВСУ применили дрон-камикадзе, в результате чего был полностью разрушен жилой дом. Пострадавшую женщину доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Минобороны РФ сообщало, что российские военные сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 308 дронов Вооруженных сил Украины.