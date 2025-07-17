Стало известно, где будет похоронен режиссер Юрий Кара

Похороны кинорежиссера Юрия Кара, предположительно, состоятся 22 июля на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщил оргсекретарь Союза кинематографистов Российской Федерации Михаил Калинин. "Похороны режиссера пройдут на следующей неделе - либо 21 июля, либо 22, вероятнее 22", - сказал он. Юрий Кара скончался в возрасте 70 лет в Ялте после инфаркта. В марте 2025 года он перенес сердечный приступ. Заслуженный деятель искусств РФ Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке. Первым фильмом режиссера была лента "Завтра была война" по повести Бориса Васильева. За свою карьеру Кара поставил несколько знаковых для отечественного кинематографа картин, среди которых "Гамлет. XXI век", "Мастер и Маргарита", "Королев", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и "Воры в законе". В ноябре 2024 года в Большом зале Центрального дома кинематографистов состоялся юбилейный вечер в честь 70-летия Кары. У режиссера остались жена Ирина и дочь Юлия.