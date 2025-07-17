Бульдог умер в многочасовой пробке на Крымском мосту

Крымчане лишились питомца, встав в четырехчасовую пробку на Крымском мосту. Животное погибло.

Некоторое время назад жители Крыма возвращались домой после отдыха в Анапе. Они ехали на машине.

С собой они взяли своего французского бульдога по кличке Лола. Собака всегда была активной и здоровой, она часто путешествовала с хозяевами. Ей было всего два года.

Поездка проходила без происшествий, однако на Крымском мосту семья попала в пробку. Крымчане простояли в ней около четырех часов. В автомобиле, по словам граждан, не было жарко – в салоне работал кондиционер и были запасы воды.

В какой-то момент Лола стала вести себя странно: начала метаться по салону, а потом села на руки к хозяйке. Собаку завернули в мокрое полотенце, однако лучше ей не стало: пес начал икать и вскоре перестал подавать признаки жизни. У бульдога случился сердечный приступ прямо на глазах у детей.

Вернувшись домой, семья похоронила питомца, сообщает Telegram-канал SHOT.