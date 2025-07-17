Раскрыто желание бывшего замминистра обороны России

Экс-замминистра обороны России Павел Попов захотел такие же домики на даче, как в парке «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, бывший замглавы ведомства попросил построить на своем подмосковном участке такие же бревенчатые домики из оцилиндрованного бревна как были построены для гостей в парке «Патриот».

В Одинцовском гарнизонном военном суде прокурор озвучил обвинение, из которого следует, что Попов курировал строительство парка «Патриот» и приказал рабочим построить такие же домики у себя. При этом строительство планировалось провести на деньги Министерства обороны, так как он заявил, что участок относится к части парка.

Ранее сообщалось, что бывшего замминистра обороны России назвали лидером организованной группы.