Надрывный рок и танцевальный электропоп – дерзкие новички на Пикнике Афиши x Сбер в Санкт-Петербурге

Шоукейс «Заря» от Афиши Daily для тех, кто хочет открыть новые имена в музыке.

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9 августа 2025 года на Пикнике Афиши x Сбер в Санкт-Петербурге издание «Афиша Daily» представит шоукейс «Заря» – сцену Okko, на которой формируется голос поколения. Впервые появившись в программе московского «Пикника», шоукейс стал местом притяжения для всех, кто хочет быть в курсе главных трендов в русскоязычной музыке.

На сцене Okko выступят:

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uncle pecos Московская группа, которая возвращает в моду искренний рок с надрывом и смыслом. Понравится, если устали от засилья рэпа и электроники. Что слушать: альбом «Падение».

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Бизае Артист родом из Сибири работает в формате «музыкальный универсал»: он легко переключается от лёгкой романтики к агрессивному рэпу и хаус-вечеринке. Что слушать: «Семейный мужчина» (совместно с Wuna).

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Wuna Расслабленный рэп с уверенной подачей и чувством стиля, которое пока не подводит. Что слушать: макси-сингл «God With Us».

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Sky Rae Одна из ключевых молодых рэп-артисток русскоязычной сцены в 2025 году. Понравится, если устали от стереотипов о том, что «женский хип-хоп какой-то не такой». Что слушать: сингл «Kirke».

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Adette Электропоп с явным акцентом на танцевальность. Понравится фанатам альбома «Brat». Что слушать: EP «Shy!».

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Sensee Гибрид хип-хопа, попа и R’n’B с панковской подачей. Один из самых ярких артистов Carnival Records. Что слушать: альбом «Hyperpunk».

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Cafard Учитывая, что cafard – это «таракан» на французском, можно было бы предположить, что это мрачный абстрактный хип-хоп. На деле все ровно наоборот: это музыка летней романтики, где распевный рэп встречает дворовые гитары – и на раз заедает в голове. Что слушать: весенний сингл «Цвет».

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J.ROUH Близкий к Saluki артист Carnival Records, в объединении отвечающий за стильный рэп с оглядкой на R'N’B. За последний год успел запустить сольную карьеру и поработать со всеми: от коллег по лейблу до Feduk. Что слушать: альбом «SECOND RULE».

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Adiiila Когда фолк и народная песня сливаются с мистическим минимализмом дримпоп-электроники – и уносят слушателя куда-то в облака. Голос Адили вы могли слышать на выступлениях московских джем-объединений Parnik и Wopox, а также на альбоме «Песни и танцы Дагестана» группы «нееет, ты что» и в дебютном релизе группы Султан «Колос». Что слушать: ремикс на песню «Apaya» от Липелиса.

Шоукейс «Заря» станет контрапунктом к громким хедлайнерам фестиваля – Markul, ATL, DOPECLVB, Сироткин, Rozalia и другим. Здесь зазвучит музыка, которую завтра будут ставить на репит все стриминги.

Пикник Афиши x Сбер 2025 пройдёт 9 августа на Елагином острове. В программе – несколько сцен с выступлениями артистов, маркет, фудкорты, детская зона, лекции, инсталляции и культурный досуг.

Узнать больше о фестивале и купить билеты можно на сайте.