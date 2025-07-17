Мединский сообщил о передаче Украине тысячи тел украинских военных

Помощник российского президента, глава делегации России на переговорах с Киевом Владимир Мединский заявил, что Россия передала киевскому режиму 1000 тел боевиков ВСУ в обмен на 19 погибших бойцов ВС России.

«В продолжение договоренностей »Стамбула» передали сегодня Украине ещё 1000 тел солдат ВСУ. Получили 19 тел погибших наших бойцов», — написал он в своём Telegram.

Ранее Мединский сравнил с пропагандой Геббельса фейки, которые Киев раскручивает вокруг обмена телами погибших военнослужащих.

В силовых структурах России отмечали, что на Украине в крематории в Тернопольской области, по предварительным данным, сжигают тела ликвидированных военных ВСУ, переданных Россией. Делается это ради того, чтобы киевские власти могли не платить близким погибших какие-либо компенсации.