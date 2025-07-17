Мединский показал кадры передачи тел бойцов ВСУ Украине

Помощник президента России Владимир Мединский показал фотографии с процесса передачи Киеву тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снимки глава российской переговорной группы опубликовал в Telegram.

На кадрах видно несколько грузовиков с телами украинских военнослужащих в белых мешках, которые одетые в комбинезоны люди переносят в транспорт украинской стороны.

Ранее Мединский сообщил, что Россия передала Украине 1000 бойцов ВСУ, получив в замен останки 19 российских военнослужащих, что в 52 раза меньше.