Родные не забрали останки: тело королевы красоты 9 месяцев лежало в квартире

В пакистанском Карачи произошла трагедия: в одной из квартир были найдены останки 31-летней актрисы и бывшей королевы красоты Хумайры Асгар Али. Как выяснилось, тело находилось там на протяжении девяти месяцев. Об этом сообщает СтарХит.

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Отмечается, что родственники отказались забирать тело, однако похороны состоялись 11 июля. Причины смерти артистки пока официально не названы. Новость вызвала широкий общественный резонанс и шок в обществе.

По информации полиции, актрису обнаружили мертвой в съемной квартире, куда прибыл судебный пристав для освобождения жилплощади по решению суда. Поводом стала жалоба арендодателя. Тело опознали на месте.

Известно, что Хумайра родом из Лахора. Она получила известность благодаря участию в реалити-шоу ARY Tamasha и роли в боевике 2015 года Jalaibee. Согласно заключению хирурга полиции Карачи доктора Суммайи Сайед, на момент вскрытия тело находилось в крайне запущенной стадии разложения, передает портал.

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