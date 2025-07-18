Эксперт рассказал, сколько шестидневных рабочих недель будет в 2026 году

В 2026 году россиянам ни разу не придется работать по шесть дней в неделю.

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Об этом рассказал директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

— Шестидневных рабочих недель в следующем году не планируется, — заявил специалист в беседе с РИА Новости.

Согласно проекту постановления правительства России, граждан ждут длинные новогодние праздники, которые продлятся 12 дней, по три дня отдыха на 23 февраля, 8 марта, 12 июня, а также на 1 и 9 мая. В начале ноября рабочую неделю разделят на две части выходным в среду на День народного единства. Следующие новогодние праздники начнутся уже 31 декабря 2026 года.

Следующие длинные выходные в России ожидаются осенью, со 2 по 4 ноября. Выходной день с субботы, 1 ноября, перенесут на понедельник, 3 ноября, а в субботу рабочий день сократят на один час.

Сексолог Александра Миллер заявила, что предстоящие 12-дневные новогодние праздники могут положительно повлиять на уровень демографии в стране. Специалист напомнила, что в период пандемии россияне занимали свой досуг интимной близостью.