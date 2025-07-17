Россиян в Египте поселили у военной базы и угрожали убить за купание в море

Туристов из России заселили в отель с видом на египетскую военную базу — им запретили купаться в море и пригрозили застрелить, если кто-то приблизится к пляжу. Об этом в четверг, 17 июля, пишет Telegram-канал Shot.

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Отдыхающие пожаловались, что отель Stella Di Mare Beach Hotel & Spa в Шарм-эш-Шейхе расположен в непосредственной близости от египетской военной базы, о чем туроператоры заранее не предупреждали.

Из-за соседства с охраняемым объектом отдыхающим запрещено пользоваться пляжем, а с балконов открывается вид не на море, а на военные казармы. При этом десятидневное проживание обошлось туристам в 250 тысяч рублей за двоих.

Сообщается, что каждое утро роту на базе поднимают в 7:00 утра — вместе с военными просыпаются постояльцы отеля. Во время учебных стрельб по окрестностям разносится гром, мешающий отдыху.

Особое беспокойство у туристов вызывает запрет на купание в море и нахождение на пляже, расположенном в 700 метрах от базы. При приближении к зоне отдыха военные могут открыть предупредительный огонь в воздух.

За акваторией наблюдает патрульный катер, контролирующий, чтобы туристы не приближались к военным. В результате отдыхающим приходится добираться до других пляжей, передает Telegram-канал.

Ранее российские отдыхающие пожаловались, что их заселили в заброшенный египетский отель с антисанитарией. Туристам предоставили грязные и непригодные для проживания номера без света, с мусором, плесенью и со сломанной мебелью. Кроме того, на территории заведения лежали мертвые птицы и фекалии, а часть корпусов оказалась полностью заброшена.