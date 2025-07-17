В аэропорту Калуги сняты временные ограничения

В калужском аэропорту Грабцево сняты временные ограничения на обслуживание рейсов, сообщил представитель Росавиации.

«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он в своём Telegram-канале.

Соответствующие ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.

Аэропорт Грабцево временно не принимал и не отправлял воздушные суда с ночи 17 июля.

В аэропорту Пулково также сняты ограничения на взлёт и посадку.