Российский город ушел под воду

Сильные ливни накрыли Нальчик в Кабардино-Балкарии, затопив город. Кадры разгула непогоды публикует «Абзац».

Отмечается, что ливень в Нальчике сопровождался очень сильным ветром и длился в течение часа. За это время он успел затопить город.

На кадрах видны полностью затопленные автомобили, которые их владельцы безуспешно пытаются вытащить. При этом, согласно информации РИА Новости, машины утонули на улице Кешокова, где в настоящее время ведется капитальный ремонт и вырыты глубокие траншеи. Предположительно, именно в них автомобили и провалились, уйдя под воду.

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Также в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии указали, что в результате непогоды в некоторых населенных пунктах произошло локальное отключение электроэнергии. Сильные порывы ветра повалили деревья. В настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия непогоды.