Нейромонах Феофан устроит праздничный опен-эйр в «Лужниках» 22 июля

До 17 августа центром притяжения на карте Москвы станет МТС Live Лето в «Лужниках» — самая большая концертная площадка города под открытым небом. Более 25 хедлайнеров, масштабные фестивали, концерты и другие мероприятия: не пропустите все самое интересное этим летом! Генеральный партнер МТС Live Лето в «Лужниках» — бренд современной электроники DIGMA PRO. Официальным партнером проекта в этом году стал «Самокат».

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22 июля на МТС Live Лето Нейромонах Феофан соберет гостей на традиционные праздничные гуляния ко Дню рождения в формате опен-эйр: петь, хохотать да безудержно плясать вместе с драмодеем и его бессменными спутниками — диджеем Никодимом и медведем — под открытым небом!

Нейромонах Феофан — проект с самобытным и узнаваемым звучанием, сочетающим энергичный drum&bass, мелодичность русских народных мотивов и красивый глубокий вокал. Предпочитающий скрывать свою личность под образом старца Феофан и его спутники завоевали сердца и любителей электронной музыки, и закоренелых фанатов рока, и брутальных гиков, и маленьких детей.

На концертах Нейромонаха Феофана гости в народных костюмах становятся частью неповторимой атмосферы, а массовые забавы создают ощущение единения даже среди незнакомых людей.

Убедитесь в этом сами 22 июля на площадке МТС Live Лето в «Лужниках»!

Подробности и лайн-ап концертов МТС Live Лето можно узнать на официальном сайте.