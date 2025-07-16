Названы причины роста заболеваемости менингитом в России

Рост заболеваемости менингитом в России может быть связан с ухудшением эпидемиологической ситуации на Украине, рассказал в беседе с News.ru академик РАН Геннадий Онищенко.

Журналисты попросили ученого рассказать о причинах роста заболеваемости менингитом в стране.

«У нас в подбрюшье есть крупная европейская страна — Украина, которая сегодня опустилась до африканского уровня, абсолютно не задумывается о вакцинации населения, не выполняет своих обязательств, которые она взяла перед своим народом и мировым сообществом», — заметил Онищенко.

По его оценке, в сфере здравоохранения в республике «дела обстоят плохо», вопросы вакцинации не отслеживаются надлежащим образом.

По мнению эксперта, на фоне распространения инфекции, в России следует пересмотреть национальный календарь прививок.

«У нас есть автономный календарь прививок и календарь по эпидпоказаниям. В нацкалендаре все те вакцины, которые выполняются за счет федерального бюджета и обязательны по всей стране. Менингококковая инфекция всегда была по эпидпоказаниям», — разъяснил Онищенко.

В России резко выросла заболеваемость менингитом

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что мигрантов необходимо вакцинировать до въезда в Россию, чтобы предотвратить вспышки инфекционных заболеваний.