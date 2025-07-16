Экс-сотрудника «Вкусно — и точка», плюнувшего в бургер клиента в Каменске-Шахтинском, необходимо проверить на наличие заболеваний. Такое мнение в комментарии Рамблеру высказал руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео из ресторана «Вкусно — и точка» в Каменске-Шахтинском (Ростовская область), где сотрудник во время приготовления бургера оглянулся и плюнул на булочку, после чего спокойно продолжил сборку заказа. Автор ролика рассказал, что работник ресторана грубо с ним разговаривал. По этой причине он решил включить камеру и случайно снял на видео неприятный момент. Компания уже уволила нарушителя, подтвердив факт инцидента.

От человеческого фактора не застрахована ни одна компания - даже соблюдающая все нормы и имеющая собственные строгие стандарты качества. Ни одна крупная сеть не защищена от ситуации, когда сотрудник в эмоциональном порыве нарушит правила, ставя под угрозу здоровье клиентов и репутацию бренда. Полагаю, данный инцидент нужно рассматривать именно с этих позиций, а не как какую-то системную ошибку. Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"

Эксперт подчеркнул, что компания «Вкусно — и точка» должна тщательно разобраться в инциденте, произошедшем в ее заведении.

«Необходимо проверить видеозаписи всех смен этого сотрудника, чтобы выяснить, не допускал ли он подобных действий ранее. Кроме того, следует рассмотреть вопрос о его направлении на принудительное медицинское освидетельствование для выявления возможных опасных заболеваний, передающихся через слюну. Это важно для защиты других потребителей. Убежден, что компания совместно с правоохранительными и контролирующими органами примет правильные решения», — заявил Павлов.

Эксперт также напомнил о ранее звучавших в России инициативах по внедрению «тотального видеоконтроля» в заведениях общественного питания, включая кухонные зоны.

«Внедрение такой меры не только повысит ответственность владельцев заведений и их персонала, но и в целом улучшит качество и безопасность продукции. Зная о постоянном видеонаблюдении, и предприниматели, и сотрудники естественным образом станут избегать нарушений. Поэтому инициатива обязательного видеоконтроля заслуживает самой положительной оценки», — резюмировал специалист.

Плюнувший в бургер сотрудник «Вкусно — и точка» ранее раскрыл причину своего поступка.