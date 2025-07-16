В горах Сочи посреди жаркого лета выпал снег

В среду на сочинских горных вершинах днем прошел снег. На турпоток это не повлияло - гости горных курортов продолжали прогулки на высоте, но канатные дороги даже временно пришлось закрыть.

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Как видно по онлайн-камерам горного курорта "Роза Хутор", на высоте 2320 метров над уровнем моря местами до сих пор заметны небольшие сугробы.

В первой половине дня из-за непогоды даже закрылись канатные дороги, но позже открылись.

Сейчас температура воздуха в горах составляет плюс 12 градусов, облачно, ветер северо-восточный четыре метра в секунду, зона видимости - 10-20 километров.

Одни туристы ходят в футболках, другие - в свитерах, а третьи - в дождевиках. Для посетителей в точках питания организовали чай и воду.

К вечеру погода изменится и в морском кластере, и на смену удушливой жаре придут ливни с грозами, возможны смерчи, сход селей и подъем уровня воды в реках.