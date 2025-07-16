Юрия Мороза похоронили на Ваганьковском кладбище

Режиссера, сценариста, продюсера и актера театра и кино Юрия Мороза в среду, 16 июля, похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

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Артиста похоронили на 24 участке рядом с его супругой Мариной Левтовой. Видео с похорон публикует ТАСС.

Перед этим состоялась церемония прощания в траурном зале Центральной клинической больницы № 1. Отпевание прошло в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в присутствии семьи и друзей. Сотрудники ритуальной службы зажигали свечи у портрета Юрия Мороза и заносили цветы — корзину цветов от Союза кинематографистов России и букет алых роз от пианиста Ивана Рудина.

Юрий Мороз два года боролся с онкологией. Семья поддерживала его: жена, актриса Виктория Исакова, дочери Дарья и Варвара, внучка Аня — все были рядом. О смерти российского режиссера стало известно 14 июля. При этом наследниками Мороза станут его жена Виктория и две дочери. Однако в случае известных личностей после смерти нередко появляются претенденты на наследство, заявляющие о внебрачном родстве.