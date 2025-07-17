МЧС: Противогазы поступят в свободную продажу

Скоро противогазы и некоторые другие средства индивидуальной защиты поступят в свободную продажу. Об этом на своих информресурсах сообщили в МЧС России со ссылкой на Совет Федерации РФ.

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Удивительно, но оказывается, что до настоящего времени легальная продажа всем нам хорошо знакомых по советским временам и урокам ОБЖ противогазов запрещена. И это при том, что интернет пестрит объявлениями на маркетплейсах о продаже хоть советских, хоть иностранных противогазов.

Но, как подтвердили корреспонденту "РГ" в МЧС России, все это нелегальная торговля, которая должна преследоваться по закону. Контроль оборота подобной продукции возложен на Минобороны, а отслеживать нарушения торговли несертифицированными изделиями должна, по идее, полиция.

Но на деле этого не происходит. И вот вскоре торговля противогазами может "выйти из тени" и никого штрафовать не придется.

"Совет Федерации одобрил изменения в федеральное законодательство о техническом регулировании в отношении средств индивидуальной защиты органов дыхания для защиты населения. Проект соответствующего федерального закона устанавливает особенности технического регулирования разработанных и модифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания для защиты населения от радиационных, химических и биологических опасностей. Утвержденных требований к ним до этого в нашей стране не было", - сказано в сообщении МЧС России.

В ведомстве подтвердили, что пока все покупки противогазов через соцсети или интернет-магазины - это, что называется, решение на свой страх и риск, потому что никто продаваемые изделия не проверяет и не сертифицирует. Люди, по сути, покупают кота в мешке, но продлится это недолго.

В МЧС сообщили, что изменения вступят в силу через полгода после подписания их президентом РФ. Качество средств индивидуальной защиты будет контролировать МЧС путем их сертификации. Порядок сертификации определит правительство РФ, а требования к качеству - Минобороны совместно с МЧС.

Вводимые в оборот средства защиты будут подлежать испытаниям в уполномоченных лабораториях. После этого продажа противогазов с сертификатом соответствия и гарантией в розничной сети будет законной.