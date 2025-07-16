Исакова, Эрнст, Деревянко. Кто пришел проститься с Юрием Морозом

Газета.Ru
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Супруга Юрия Мороза, актриса Виктория Исакова (в центре) перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года
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Супруга Юрия Мороза, актриса Виктория Исакова (в центре) перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Дочь Юрия Мороза, актриса Дарья Мороз перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года
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Дочь Юрия Мороза, актриса Дарья Мороз перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Прощание с режиссером и актером Юрием Морозом в Большом траурном зале Центральной клинической больницы №1 в Москве, 16 июля 2025 года
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Прощание с режиссером и актером Юрием Морозом в Большом траурном зале Центральной клинической больницы №1 в Москве, 16 июля 2025 года 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Дочь Юрия Мороза (в центре), актриса Дарья Мороз перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года
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Дочь Юрия Мороза (в центре), актриса Дарья Мороз перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года 
© Алексей Филиппов/РИА Новости

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Актер Павел Деревянко перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года
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Актер Павел Деревянко перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Супруга Юрия Мороза, актриса Виктория Исакова, во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года
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Супруга Юрия Мороза, актриса Виктория Исакова, во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года 
© Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»
Актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года
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Актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года 
© Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»
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© Александр Щербак/ТАСС
Актер Иван Кокорин перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года
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Актер Иван Кокорин перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года 
© Александр Щербак/ТАСС

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Супруга Юрия Мороза, актриса Виктория Исакова перед церемонией прощания у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года
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Супруга Юрия Мороза, актриса Виктория Исакова перед церемонией прощания у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года 
© Александр Щербак/ТАСС
Музыкант Гарик Сукачев перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года
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Музыкант Гарик Сукачев перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года 
© Александр Щербак/ТАСС
Дочь Юрия Мороза, актриса Дарья Мороз перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года
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Дочь Юрия Мороза, актриса Дарья Мороз перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года 
© Александр Щербак/ТАСС
Актер Максим Виторган перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года
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Актер Максим Виторган перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Режиссер, продюсер Ренат Давлетьяров перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года
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Режиссер, продюсер Ренат Давлетьяров перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года 
© Алексей Филиппов/РИА Новости

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Кинокритик Стас Тыркин перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года
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Кинокритик Стас Тыркин перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Супруга Юрия Мороза, актриса Виктория Исакова (справа) и актриса Виктория Толстоганова (крайняя слева) во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года
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Супруга Юрия Мороза, актриса Виктория Исакова (справа) и актриса Виктория Толстоганова (крайняя слева) во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года 
© Александр Щербак/ТАСС
Внучка актрисы Нины Гребешковой Ольга Худякова перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года
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Внучка актрисы Нины Гребешковой Ольга Худякова перед началом церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом у Большого траурного зала ЦКБ №1 в Москве, 16 июля 2025 года 
© Александр Щербак/ТАСС

В Центральной клинической больнице №1 в Москве прошла церемония прощания с актером и режиссером Юрием Морозом, скончавшимся на 69-м году жизни в ночь на 14 июля. Проститься с ним пришли родные, друзья и коллеги по кинематографическому цеху.

На церемонию прощания приехали жена режиссера, актриса Виктория Исакова, а также дочь — актриса Дарья Мороз. Виктория Исакова не сдержала слез на прощании, а дочь режиссера выступила с трогательной речью:

«Сначала была одна семья, потом была другая семья, но в нашей семье центром был папа. Та любовь, которую он излучал, которая сочилась из него, из каждой клеточки, она нас всех всегда грела», — заявила Дарья Мороз.

Проводить артиста в последний путь прибыли также генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и актер Павел Деревянко, актрисы Светлана Иванова и Сабина Ахмедова. Цветы и венки были отправлены от Союза кинематографистов России, продюсерской компании «Марс медиа», телеканала «Первый», а также от гендиректора концертного зала «Зарядье» Ивана Рудина.

Позднее состоится отпевание режиссера в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Там он и будет похоронен.

Юрий Мороз родился в 1956 году в городе Краснодоне. Образование получил в Школе-студии МХАТ, которую окончил в 1979 году, а спустя девять лет выпустился с режиссерского факультета ВГИКа. Дебют на экране состоялся в дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Также Мороз снялся в фильмах «Тайна Черных дроздов», «Визит к Минотавру», «Лермонтов» и других. С начала 90-х он сосредоточился на режиссуре. Среди его работ — сериалы «Каменская», «Содержанки», «Братья Карамазовы», «Пелагия и белый бульдог», «Угрюм-река» и другие проекты. Кроме того, он приложил руку к сериалам «Мастер и Маргарита» и «Ликвидация».