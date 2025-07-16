Эксперт по отношениям и профессиональная сваха Анна Осипова в комментарии Рамблеру поддержала инициативу Анфисы Чеховой о проверке мужчин на сайтах знакомств через базу ЗАГС. Телеведущая предложила обязать такие платформы раскрывать семейный статус пользователей, чтобы защитить женщин от обмана.

В настоящее время на сайтах и в приложениях для знакомств действительно очень много женатых мужчин. Кроме того, там много людей, которым вообще не нужны отношения. Там встречаются и женатые мужчины, и различные альфонсы (в том числе нетрадиционной ориентации), и даже люди без определенного места жительства. В результате доля адекватных мужчин, которые искренне хотят создать семью, там крайне мала. И это создает большие проблемы для женщин. Ведь они не могут потребовать у мужчины показать им паспорт. С какой стати? Это серьезная проблема для женщин: они не могут проверить семейное положение мужчины по паспорту, тем более что сейчас штамп о разводе ставят только по желанию. Девушки тратят время на свидания, строят отношения, а потом выясняется, что партнер был женат. Именно поэтому я поддерживаю инициативу Анфисы Чеховой — она своевременна и необходима. Анна Осипова Эксперт по отношениям, сваха

Эксперт также прокомментировала вопрос о необходимости раскрытия семейного положения женщин на сайтах знакомств.

«Женщины тоже иногда скрывают свой статус, но значительно реже мужчин. Если инициатива будет принята, то тут не должно быть какой-либо дискриминации. Предоставлять данные о себе должен каждый человек», - сказала она.

Вместе с тем Осипова прогнозирует, что после введения обязательной проверки семейного положения через базы ЗАГС платформы для знакомств могут потерять до половины аудитории.

«Если потребовать раскрывать семейное положение через ЗАГС, около 50% пользователей просто уйдут с площадок. Это ударит по доходам сервисов, поэтому они будут блокировать такие инициативы», – заявила Осипова.

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