Ректор МГУ усомнился в необходимости детализации дипломов выпускников

Ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий заявил, что детализация дипломов, то есть указание в них списка сфер, где могут работать выпускники, ограничит возможности молодых людей в будущем. Об этом сообщается на сайте вуза.

Министерство образования и науки России предложило законопроект, согласно которому уровень образования и квалификация, указанные в дипломе, будут давать выпускникам право работать по профессии, включая должности, где требуется определенное образование. К диплому будет прилагаться описание программы, которую освоил выпускник, а также список профессий и сфер, где он может работать.

Однако академик Садовничий усомнился в необходимости детализации дипломов выпускников. Он предлагает обсудить, нужно ли вообще указывать в приложении к диплому список доступных профессий.

«Эксперты отмечают, что такая детализация ограничит возможности выпускников в части дальнейшей профессиональной деятельности. Это были предложения от наших региональных советов», — отметил ректор МГУ.

Ранее 16 июля замминистра науки и высшего образования России Андрей Омельчук сообщил, что Минобрнауки хочет регулировать стоимость обучения в вузах. По его словам, сейчас стоимость образования определяют учредители учебных заведений.