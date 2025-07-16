Мизулина пожаловалась на законопроект, мешающий доносить на экстремистов

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина пожаловалась, что из-за нового законопроекта о запрете поискать запрещенных материалов она больше не сможет писать доносы на экстремистский контент. Своими мыслями она поделилась в среду, 16 июля, в личном блоге.

Мизулина также отметила, что штраф по новому закону может быть наложен на любого, кто сообщит властям об обнаружении экстремистских материалов, включая сотрудников полиции, занимающихся мониторингом интернета.

— Это примерно 30 процентов нашей деятельности. Мы действительно целенаправленно мониторим такой контент и передаем сведения в правоохранительные органы в рамках уставной деятельности, — написала Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Законопроект, предусматривающий штрафы до пяти тысяч рублей за поиск заведомо экстремистских материалов в интернете, одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству и будет направлен на рассмотрение во втором чтении.

Сенатор Артем Шейкин отметил, что россиян не будут штрафовать за доступ к заблокированным ресурсам с помощью VPN. По его словам, поправки в законопроект касаются регулирования провайдеров.