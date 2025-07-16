Близкая подруга семьи Юрия Мороза раскрыла детали смерти режиссера

Прямо сейчас в Москве состоялось прощание с Юрием Морозом, который ушёл из жизни в возрасте 68 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы. Проститься с актёром и режиссёром, помимо его родных, приехали многие звёзды киноиндустрии. Среди них — Павел Деревянко, Константин и Софья Эрнст, Сабина Ахмедова, Нино Нинидзе и Максим Виторган. Super публикует эксклюзивные кадры с церемонии, которая прошла в Большом траурном зале ЦКБ.

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Нашему корреспонденту также удалось узнать детали ухода Мороза из жизни. Во время панихиды подруга семьи, актриса Екатерина Кожевникова рассказала, что в этот момент Юрий Павлович был не один — рядом с ним находились жена Виктория Исакова и дочь Дарья Мороз.