В Подмосковье бойца СВО похоронили через 1,5 года после смерти

В Московской области участника спецоперации похоронили более чем через 1,5 года после смерти. Об этом сообщает сетевое издание Regions.ru.

Мужчина ушел на СВО в июле 2023-го. Его не стало в ноябре того же года в ходе боя в районе Клещеевки (ДНР). Боец служил гранатометчиком в одном из мотострелковых подразделений.

Прощание с военнослужащим состоится 16 июля. По какой причине его хоронят через полтора года после смерти, не сообщается.

Ранее жительница Волгоградской области похоронила участвовавшего в СВО сына и спустя два года получила новое тело. Это произошло из-за ошибки — сначала россиянке выдали тело другого человека.