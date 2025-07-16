Вдова Юрия Мороза Виктория Исакова не сдержала слез на прощании с режиссером, которое началось в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) №1 в Москве. Об этом сообщает издание «Абзац».

Помимо Исаковой, проводить в последний путь продюсера «Содержанок» пришла его дочь, актриса Дарья Мороз, а также друзья, коллеги и поклонники творчества режиссера. Среди посетителей церемонии заметили в том числе гендиректора Первого канала Константина Эрнста и актера Павла Деревянко.

Режиссера, актера и продюсера Юрия Мороза не стало 14 июля 2025 года. По информации Mash, причиной кончины стал рак поджелудочной железы, незадолго до ухода Морозу якобы присвоили паллиативный статус.

Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в 12.30 только для родных и близких. Затем артиста похоронят на Ваганьковском кладбище.

Умер кинорежиссер и продюсер Юрий Мороз

На счету Мороза такие знаменитые проекты, как «Каменская», «Братья Карамазовы», «Апостол», «Точка», «Пелагия и белый бульдог», «Инквизитор», «Угрюм-река» и «Содержанки». Кроме того, он приложил руку к сериалам «Мастер и Маргарита» и «Ликвидация».

Мороз был женат дважды. Первой супругой кинематографиста была актриса Марина Левтова, которой не стало из-за ДТП в 2000 году. В их браке родилась дочь Дарья Мороз, ставшая впоследствии звездой нашего экрана. Второй женой Мороза являлась актриса Виктория Исакова. Пара воспитывала дочь Варвару.