В Госдуме рассказали, кому грозит штраф за поиск запрещенного контента

Депутат Госдумы Эрнест Валеев заявил НСН, что вводится ответственность за использование VPN-сервисов и просмотра экстремистских материалов. Уже сегодня есть обязанность операторов оповещать правоохранительные органы о поиске экстремистских материалов, теперь за это вводится административная ответственность, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

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В Госдуму внесены поправки в Кодекс об административных нарушениях, предусматривающие штрафы за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN-сервисов, а также за рекламу VPN-сервисов. Валеев раскрыл нюансы поправок, в разработке которых он участвовал.

«В законе о СМИ прописано, как операторы оповещают правоохранительные структуры о поиске экстремистских материалов. В этой части ничего нового нет. Новое здесь то, что установили административную ответственность за это. А признание материалов экстремистскими, включение их в реестр, обязанность операторов оповещать правоохранительные органы – это все прописано раньше. Вопросы досмотров, проверки телефонов регламентированы очень давно. Полицейский может проверять документы, технику, это прописано в законе о полиции. Туда мы ничего не добавляем. Что касается VPN-сервисов, есть запрет, ответственности за использование не было. А нормы права должны быть обеспечены принудительной силой государства», - отметил он.

Ранее в Госдуме предупредили об опасности бесплатных VPN-сервисов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».