В России хотят создать аналог Мишлена для оценки ресторанов

Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что ведомство хочет создать аналог Мишлен для оценки ресторанов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Протасова, в оценке будут учитываться результаты выездных или онлайн-осмотров заведения, а также самооценка учреждения. Кроме того, Роскачество может использовать для оценки отзывы пользователей.

«Будем проводить либо выездной, либо онлайн-аудит — проверку этой самооценки: смотреть, насколько то, что заведение о себе заявляет, соответствует тому, что мы видим», — заявил он.

Протасов также добавил, что система будет основана на федеральной премии «Сервис-Страна», которая была запущена в Челябинской области. Целью ведомства является создание рейтинга лидеров клиентского сервиса — отелей, ресторанов и общепита.