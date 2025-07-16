В России хотят создать аналог Мишлена для оценки ресторанов
Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что ведомство хочет создать аналог Мишлен для оценки ресторанов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Протасова, в оценке будут учитываться результаты выездных или онлайн-осмотров заведения, а также самооценка учреждения. Кроме того, Роскачество может использовать для оценки отзывы пользователей.
«Будем проводить либо выездной, либо онлайн-аудит — проверку этой самооценки: смотреть, насколько то, что заведение о себе заявляет, соответствует тому, что мы видим», — заявил он.
Протасов также добавил, что система будет основана на федеральной премии «Сервис-Страна», которая была запущена в Челябинской области. Целью ведомства является создание рейтинга лидеров клиентского сервиса — отелей, ресторанов и общепита.
«В июне мы запустили федеральную премию, которая называется "Сервис-Страна". Этот проект успешно пилотировался в Челябинской области его инициаторами. По сути, это один из шагов для создания настоящего русского Мишлена. В механике, которую мы используем, в первую очередь будет присутствовать самооценка самого учреждения», — добавил он.