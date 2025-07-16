Главный праздник лета: как в пионерских лагерях отмечали День Нептуна

Газета.Ru
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Празднование Дня Нептуна в молодежном лагере «Спутник» в Крыму, 16 июля 1975 года
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Празднование Дня Нептуна в молодежном лагере «Спутник» в Крыму, 16 июля 1975 года 
© О. Иванов/РИА Новости
Девочки из артековского лагеря «Морской» имени Пальмиро Тольятти исполняют танец перед «владыкой морских глубин» во время праздника Нептуна в Крыму, 01 июля 1964 года
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Девочки из артековского лагеря «Морской» имени Пальмиро Тольятти исполняют танец перед «владыкой морских глубин» во время праздника Нептуна в Крыму, 01 июля 1964 года 
© РИА Новости
Праздник День Нептуна в пионерском лагере «Орленок» в Краснодарском крае, 01 июля 1979 года
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Праздник День Нептуна в пионерском лагере «Орленок» в Краснодарском крае, 01 июля 1979 года 
© Валерий Шустов/РИА Новости
Праздник Нептуна в пионерском лагере «Свитязь» в Белорусской ССР, 01 июня 1987 года
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Праздник Нептуна в пионерском лагере «Свитязь» в Белорусской ССР, 01 июня 1987 года 
© Евгений Коктыш/РИА Новости

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«Русалки» из пионерского лагеря «Мечта» во время празднования Дня Нептуна, Белорусская ССР, 01 июля 1986 года
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«Русалки» из пионерского лагеря «Мечта» во время празднования Дня Нептуна, Белорусская ССР, 01 июля 1986 года 
© Евгений Коктыш/РИА Новости
Праздник Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 1979 год
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Праздник Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 1979 год 
© Будан Виктор, Яковлев Александр/ТАСС
Праздник Нептуна в Сочи, 16 июля 1978 года
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Праздник Нептуна в Сочи, 16 июля 1978 года 
© Борис Елин/РИА Новости
Празднование Дня Нептуна в пионерском лагере министерства нефтяной и газовой промышленности СССР «Зорька» в Московской области, 01 июля 1990 года
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Празднование Дня Нептуна в пионерском лагере министерства нефтяной и газовой промышленности СССР «Зорька» в Московской области, 01 июля 1990 года 
© Тер-Месропян/РИА Новости
Подготовка к празднованию Дня Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 01 июня 1980 года
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Подготовка к празднованию Дня Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 01 июня 1980 года 
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости

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Морской царь в окружении своей свиты во время празднования Дня Нептуна в Сочи, 01 августа 1970 года
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Морской царь в окружении своей свиты во время празднования Дня Нептуна в Сочи, 01 августа 1970 года 
© Б. Елин/РИА Новости
Праздник Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 16 июля 1970 года
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Праздник Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 16 июля 1970 года 
© Валерий Шустов/РИА Новости
Праздник Нептуна, посвященный Дню Военно-Морского флота, Москва, 27 июля 1969 года
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Праздник Нептуна, посвященный Дню Военно-Морского флота, Москва, 27 июля 1969 года 
© Лев Поликашин/РИА Новости
Праздник Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 27 июля 1979 года
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Праздник Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 27 июля 1979 года 
© РИА Новости
Во время праздника Нептуна в городском детском парке города Ухты, республика Коми, 27 июня 1974 года
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Во время праздника Нептуна в городском детском парке города Ухты, республика Коми, 27 июня 1974 года 
© И. Зотин/РИА Новости

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Морской круизный лайнер. Праздник Нептуна на борту теплохода «Тарас Шевченко» в Одессе, 01 июня 1979 года
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Морской круизный лайнер. Праздник Нептуна на борту теплохода «Тарас Шевченко» в Одессе, 01 июня 1979 года 
© Е.Света/РИА Новости
Праздник Нептуна в Международном летнем лагере дружбы молодежи СССР и ГДР, Германская Демократическая Республика, 02 июля 1970 года
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Праздник Нептуна в Международном летнем лагере дружбы молодежи СССР и ГДР, Германская Демократическая Республика, 02 июля 1970 года 
© М.Жбанков/РИА Новости
Праздник Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 1973 год
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Праздник Нептуна в пионерском лагере «Артек» в Крыму, 1973 год 
© Пушкарев Альберт/ТАСС
Праздник Нептуна в пионерском лагере «Орленок» в Краснодарском крае, 1967 года
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Праздник Нептуна в пионерском лагере «Орленок» в Краснодарском крае, 1967 года 
© Меснянкин Ю./ТАСС
Празднование Дня Нептуна в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист», июль 1986 года
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Празднование Дня Нептуна в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист», июль 1986 года 
© Константин Дудченко, Борис Каваш/ТАСС

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Праздник Нептуна в детском саду в Душанбе, Таджикская ССР, 1 июня 1984 года
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Праздник Нептуна в детском саду в Душанбе, Таджикская ССР, 1 июня 1984 года 
© Машков Юрий/ТАСС
На празднике Нептуна в пионерском лагере «Костер» в Краснодарском крае, 1990 год
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На празднике Нептуна в пионерском лагере «Костер» в Краснодарском крае, 1990 год 
© Веленгурин Владимир/ТАСС
Праздник Нептуна во время торжеств, посвященных Дню Военно-Морского Флота во Владивостоке, 25 июля 1999 года
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Праздник Нептуна во время торжеств, посвященных Дню Военно-Морского Флота во Владивостоке, 25 июля 1999 года 
© Владимир Саяпин/ТАСС
Празднование Дня Нептуна в Павлодарской области, Казахстан, 07 июля 2002 года
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Празднование Дня Нептуна в Павлодарской области, Казахстан, 07 июля 2002 года 
© Бугаев Владимир/ТАСС
Во время празднования трехсотлетия праздника Нептуна на берегу Клязьминского водохранилища в Москве, 14 июля 2002 года
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Во время празднования трехсотлетия праздника Нептуна на берегу Клязьминского водохранилища в Москве, 14 июля 2002 года 
© Балашова Татьяна/ТАСС

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Праздник Нептуна в промысловом порту Пионерский, Калининградская область, 11 июля 2009 года
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Праздник Нептуна в промысловом порту Пионерский, Калининградская область, 11 июля 2009 года 
© Игорь Зарембо/РИА Новости
Празднование Дня Нептуна на набережной Спортивной гавани во Владивостоке, 28 июля 2018 года
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Празднование Дня Нептуна на набережной Спортивной гавани во Владивостоке, 28 июля 2018 года 
© Виталий Аньков/РИА Новости
Празднование Дня Нептуна на набережной Спортивной гавани во Владивостоке, 14 июля 2024 года
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Празднование Дня Нептуна на набережной Спортивной гавани во Владивостоке, 14 июля 2024 года 
© Виталий Аньков/РИА Новости

Традицию праздновать День Нептуна задали моряки. Именно они, как считается, придумали обливать водой тех мореплавателей и путешественников, которые впервые пересекали экватор, превращая это действо в некий обряд инициации.

В Советском Союзе День Нептуна широко отмечали в пионерских лагерях. Праздник знаменовал собой середину лета, а потому проводился 16 июля. Со временем, правда, его начали праздновать 16-го числа каждого месяца, чтобы все смены могли поучаствовать.

Обязательным атрибутом Дня Нептуна были костюмы — дети наряжались пиратами, русалками, другими персонажами из свиты морского бога и обливали друг друга водой. Вожатые придумывали различные активности, конкурсы и представления. Кульминацией Дня Нептуна становилось обязательное купание всех старших. Этой участи не могли избежать ни воспитатели, ни директор лагеря.

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