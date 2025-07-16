Лебедев назвал Великобританию «колхознейшей страной»

Блогер, дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев назвал на YouTube-шоу «Вопрос Ребром» проблемой России то, что страна не продвигает себя с помощью «мягкой силы».

«Мы самый-самый лучший бренд, который у нас есть, — бренд «Россия» — сами не ценим. Часто приходится людям говорить: «Чувак, протри глаза. Ты живешь в классной стране в самое лучшее время за всю ее историю существования», — заявил Лебедев.

Сейчас, уточнил 50-летний дизайнер, люди перестали голодать, уже никто не стоит в очереди за туалетной бумагой или банкой кофе, хотя подобное практиковалось еще в его детстве. Более того, считает Лебедев, россиянам доступна система возможностей, «превышающая способность человека всеми ими воспользоваться», — бесплатное образование, удобная банковская система и прочее.

«Во Франции ужас полный! Если жить, а не быть туристом, то просто невозможно. Или в Израиль зачем-то люди едут, где бытовой ужас… Все не работает, хамят и доставка не доедет, потому что курьер пошел на день рождения», — подчеркнул он.

Лебедев уверен, что затраты на такой имидж будут минимальны для России, а результат не заставит себя ждать. Он назвал «мегакрасавчиками» в этом отношении англичан, которые, по его словам, живут в «колхознейшей стране», но при этом все знают Великобританию, как «самую главную по музыке и финансам».