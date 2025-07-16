Пару из Комсомольска наградили в честь Дня семьи, любви и верности

Глава Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев вручил сотрудникам Комсомольского НПЗ Татьяне и Сергею Герасимовым медаль "За любовь и верность".

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Недавно семья нефтепереработчиков отметила жемчужную свадьбу. Их общий путь длиною в тридцать лет был непростым, но очень счастливым.

История Татьяны и Сергея началась еще со школьной скамьи, ребята занимались в секции по легкой атлетике, там и познакомились. Вскоре детская дружба переросла в настоящую любовь. Поженились, когда им было всего по 19 лет,

Семья или карьера - такой выбор перед супругами никогда не стоял. Они реализовались в профессии, прекрасно воспитали сына и дочь. Татьяна более 20 лет работает лаборантом химического анализа. Все это время она повышает свою квалификацию, являясь прекрасным наставником для начинающих специалистов. Сергей пришел на завод 13 лет назад, сменив направление деятельности. Прошел путь от оператора до руководителя одного из подразделений предприятия.

Несмотря на ответственную работу супруги находят возможность заниматься спортом, ходить в походы, сплавляться по рекам - в общем, вести самый активный образ жизни. Татьяна уже много лет успешно принимает участие в городских и корпоративных состязаниях по легкой атлетике и другим видам спорта. Оба супруга - обладатели золотых знаков ГТО.

Накануне 31-годовщины совместной жизни чета Герасимовых решила отправиться в необычное романтическое путешествие по Кавказским горам и подняться на одну из вершин Приэльбрусья.

В мнении о том, как сохранить любовь, супруги единодушны: семейная жизнь - тяжелый труд. Без чуткости, доброты и взаимного уважения не обойтись.

Как отмечает Сергей, нельзя пасовать перед трудностями и делать из мухи слона. Его вторая половинка утверждает: важно не зацикливаться на мелких бытовых проблемах и не терять чувство юмора.

На КНПЗ работают свыше 2000 человек, большинство из них - люди семейные. Герасимовы - далеко не единственная пара, в которой оба супруга трудятся на заводе. Свой профессиональный выбор в пользу предприятия сделало около 200 семей. Более 150 нефтяников - многодетные родители.

Комсомольский НПЗ поддерживает своих сотрудников на самых важных жизненных этапах, предусмотрев множество мер социальной поддержки. Это оплата проезда в отпуск, санаторно-курортное лечение как для самого работника, так и для членов семьи, находящихся на иждивении. Предоставляются компенсация родительской платы за детский сад, путевки в загородные лагеря, разные виды материальной помощи. Для всех мам, находящихся в отпуске по уходу за маленькими детьми, предусмотрены дополнительные выплаты.

Помимо этого на заводе успешно реализуются корпоративные проекты по улучшению жилищных условий, получению образования, оказанию медицинской помощи.

Приятным бонусом является большое количество бесплатных спортивных, творческих, развлекательных мероприятий, способствующих укреплению семейных ценностей.

История семьи Герасимовых - пример настоящей любви и крепкой семьи. Пусть она также станет напоминанием о том, что одно на двоих счастье можно и нужно строить вместе, разделяя трудности и радости.