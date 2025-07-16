В Роскачестве назвали три признака токсичного руководителя

Эксперт Роскачества, старший консультант Beyond Taylor Марина Паршикова назвала в беседе с RT три признака токсичного руководителя.

Первый тревожный сигнал, по её словам, — недоверие и чрезмерный контроль.

Когда наставник следит за каждым действием сотрудника, это только мешает эффективности работы, подчеркнула специалист.

«Лучше выстраивать прозрачность внутри команды в том числе по процессам и задачам, чтобы не являться начальником, а взращивать самостоятельность внутри команды. Доверие не исключает контроля, однако важно работать с контролем на системном уровне, в том числе выстраивая инфраструктуру процессов и культуру взаимоотношений. Такими принципами руководствуются многие современные компании, которые внедрили модель клиентократии в управление», — объяснила она.

Также к признакам токсичности можно отнести размывание границ рабочего дня, подчеркнула собеседница RT.

Даже в командах с гибким графиком, где результат важнее процесса, необходимо иметь договорённости о рабочем времени, сказала Паршикова.

«Если руководитель ждёт мгновенных ответов в мессенджерах поздно вечером и в выходные, это нельзя назвать эффективным управлением», — заявила специалист.

Также эксперт порекомендовала обратить внимание на контекст обратной связи от руководителя.

«Оценка работы сотрудника должна быть объективной, а не субъективной и содержать как достижения, так и точки дальнейшего роста. Если руководитель подвержен эмоциональным всплескам, манипулирует и давит, это противоречит принципам клиентократии. Кроме того, к устаревшим методам управления можно отнести непрозрачные ожидания от роли сотрудника и отсутствие договорённостей по задачам», — добавила Паршикова.

Ранее эксперт Роскачества, лидер Центра научных экспертиз компании Beyond Taylor Екатерина Шамаева рассказала в беседе с RT о различиях между зумерами и миллениалами в контексте выбора работы.