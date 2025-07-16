Мужчина год лгал коллегам и попался новому руководству

Пользователь Reddit с ником Embarrassed_Hold_757 рассказал, что задумался о смене работы из-за недальновидной лжи, которую он придумал и поддерживал на протяжении года. Когда она раскрылась, ему пришлось краснеть перед коллегами.

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«Я не говорю по-китайски. Но у меня была девушка, которая немного учила язык. Я выучил несколько слов — они звучали круто, и я пользовался этим, чтобы производить впечатление на людей. Но я перегнул палку и начал уверять коллег, что говорю по-китайски. А потом я даже указал это в резюме», — написал автор.

В итоге за ним закрепилась репутацию человека, который свободна владеет языком, да и сам он поддерживал это заблуждение, периодически подкалывая коллег фразами на китайском, которые на самом деле были бессмысленным набором некоторых из 30 слов, которые он на самом деле знал. Однако затем в компанию пришел новый исполнительный директор, который оказался китайцем.

«Оказалось, что представители компании рассказали ему, что у них есть человек, владеющий китайским, которого можно использовать как переводчика. Он пришел в офис, его представили всей команде и указали на меня как на этого человека. И он начал вовсю шпарить на китайском! Я просто стоял и смотрел на него как идиот. Пришлось признаться, что я на самом деле не знаю китайского», — написал Embarrassed_Hold_757.

Теперь из-за чувства стыда и потенциально натянутых отношений с новым руководителем мужчина подумывает сменить место работы.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как он опростоволосился на работе, раскрыв всей компании личные детали своей жизни. Причиной конфуза стали севшие в самый неподходящий момент наушники AirPods.