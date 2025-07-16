РЖД думают поставить «Сапсаны» на Минск, Нижний Новгород и Воронеж

Замгендиректора РЖД Иван Колесников сообщил в интервью РИА Новости, что компания после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом планирует переставить поезда «Сапсан» на маршруты Москва — Минск, Москва — Нижний Новгород, Москва — Воронеж.

«В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов маршрутов: Москва — Минск, Москва — Нижний Новгород, Москва — Воронеж. Этот подвижной состав без работы не останется», — сказал он.

При этом Колесников подчеркнул, что однозначного ответа, на какие направления поставят эти поезда с запуском ВСМ, пока ещё нет. По его словам, решение будет приниматься ближе к дате запуска магистрали.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что разработка отечественного высокоскоростного поезда находится на заключительной стадии.

Также сообщалось, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.