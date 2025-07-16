В России планируют ввести учёт домашних питомцев

Учёт домашних питомцев планируют ввести в России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение кабмина.

«Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии... Это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев», — передаёт агентство.

Уточняется, что законопроект должен быть подготовлен до мая 2026 года.

Ранее кабмин поддержал законопроект об увеличении штрафов для владельцев питомцев.

Юрист Вадим Штуль также рассказал, за что могут наказать владельца животного.