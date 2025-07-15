Бешеный барсук покусал женщину в Алтайском крае

Барсук с бешенством пробрался на один из дворов в селе Быково Шипуновского района Алтайского края, набросился на женщину и укусил ее. Местную жительницу с ранами от укусов на руках и ногах доставили в районную больницу, где ей срочно ввели антирабическую вакцину.

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Этот случай стал 15-м в регионе в текущем году.

— В 2024 году в крае было всего 13 очагов бешенства, в позапрошлом году — 14, в 2022 году — 5. А в этом уже 15! Эти цифры в динамике демонстрируют потенциальную угрозу. Если человека искусает животное, больное бешенством, спасти ему жизнь может только своевременная вакцина, — говорится в материале.

Губернатор Виктор Томенко ввел карантин по бешенству на территории Быковского муниципалитета. Этот статус снимут после усыпления последнего восприимчивого к инфекции животного, которое контактировало с заболевшим, и его утилизации, передает портал «Вести Алтай».

24 июня в поселке Шаталово Починковского района Смоленской области бешеная бездомная собака напала по меньшей мере на девятерых детей. Мать одного из пострадавших детей рассказала, что сделать прививку от бешенства удалось только с третьего раза, в травмпункте — в ближайшем к ним медучреждении и областной больнице отказались проводить процедуру.