Россиянка с бесплодием узнала о беременности после подтяжки груди

Жительница Сочи с диагнозом бесплодие узнала о беременности после операции по подтяжке груди. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, 25-летняя жительница Сочи несколько лет боролась с бесплодием, но положительных результатов добиться не смогла. За последние два года она сбросила 60 килограмм и решила сделать подтяжку груди.

«В период тяжелой реабилитации она заметила задержку менструального цикла, но врачи объяснили это нормальной реакцией организма после хирургического вмешательства. Никаких признаков беременности у девушки не было, но она все же она решила сделать тест, который оказался положительным», — говорится в тексте.

Позже врачи установили, что жительница Сочи находится на пятой неделе беременности. Данная информация напугала пациентку, поскольку наркоз, хирургическое вмешательство и прием всех препаратов после операции эмбрион перенес вместе с ней.

По словам опрошенного SHOT акушера-гинеколога, в такой ситуации существует риск тератогенного воздействия — нарушения эмбрионального развития. Кроме того многие препараты, которые назначают в послеоперационный период, противопоказаны при беременности.

Несмотря на это в настоящее время беременность жительницы Сочи развивается благополучно, скрининг не выявил никаких отклонений. Также в ближайшее время станут известны результаты генетического исследования.