Власти Елабуги запретили аренду электросамокатов

В Елабуге (Татарстан) полностью запретили аренду электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Об этом пишет «Татарстан 24».

Глава исполкома Елабужского района РТ Эльмира Ахмадеева разъяснила, что самокаты, на которых граждане катаются по тротуарам, мешают движению пешеходов. Для средств индивидуальной мобильности, уточнила она, необходимы отдельные полосы, выделенные разметкой и знаками.

«Городская среда Елабуги пока не адаптирована для безопасного использования СИМ. Мы открыты к диалогу, но только после создания соответствующей инфраструктуры», — заявили в исполнительном комитете.

Кроме того, операторы проката электросамокатов не обеспечивают должный контроль за СИМ, пояснили власти Елабуги.

В исполкоме предупредили, что несанкционированные пункты проката будут эвакуировать на штрафстоянку — один местный предприниматель уже нарушил запрет, и его электросамокаты изъяли. Подобные меры применят и к другим нарушителям.

Запрет распространяется именно на коммерческий прокат; владельцы личных электросамокатов могут пользоваться ими, соблюдая правила дорожного движения, уточнили в муниципалитете.

Напомним, что первым городом в России, запретившим размещение и использование электросамокатов, стал Благовещенск в Амурской области.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев подчеркнул, что власти «пытались выстроить диалог с операторами электрокатов, но ничего из этого не вышло». По его словам, запрет стал вынужденной, но необходимой мерой.

В Казани в этом году после жалоб горожан запретили парковать электросамокаты в центре. Количество мест, где можно их оставлять сократили с прошлогодних 1,9 тыс. до 1,4 тыс. Вместимость уменьшилась с порядка 19,2 тыс. до 14,4 тыс. самокатов.