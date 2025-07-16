Артемий Лебедев назвал преимущество России перед Японией

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев счел преимуществом России повсеместную распространенность безналичной оплаты. Такое мнение он выразил в обзоре новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогер прокомментировал новость о том, что в России в первом квартале 2025 года доля безналичных платежей выросла до 86,7 процента.

«Вот такие вот мы молодцы, настолько у нас все безналично. Можно взять как пример Японию, где, например, до сих пор люди платят в основном налом», — сказал Лебедев.

По словам дизайнера, японцы очень привыкли к платежам наличными и крайне неохотно переходят на безналичную оплату.

Артемий Лебедев заявил о бессмысленности брака

Ранее Лебедев призвал Россию брать пример с США в вопросе экономического влияния на другие страны. Лебедев заявил, что российские компании, как и американские, должны появляться во многих странах.