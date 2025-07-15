Российских холостяков предложили отправлять в армию за отсутствие свиданий

Неназванные активисты обратились к главе комитета Госдумы по защите семьи Нине Останиной, предложив законопроект, который, как они считают, улучшит демографическую ситуацию в России, утверждает портал «Страсти».

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По его данным, инициаторы предлагают вести список неженатых мужчин, которые не предпринимают попыток создать семью. Если такой россиянин три месяца не встречается с девушками, его нужно вносить в «черный список МВД», назначать исправительные работы или отправлять в армию.

«Если после трех свиданий отсутствует прогресс — мужчина отправляется служить Родине. Свадьба или ГУЛАГ? Выбирай, холостяк! Либо жениться, либо осваивать Сибирь», — заявили инициаторы законопроекта.

Другим их предложением является обязательство ресторанов предоставлять ночь в отеле парам при достижении определенной суммы чека, однако не указывается, какой именно суммы.

Ранее священник Максим Миняйло призвал закрывать гипермаркеты по воскресеньям для улучшения демографической ситуации в России. «Человек работает с понедельника по пятницу, а потом вы его, желающие нажиться, гоните по этим этажам с тележками. Он последние силы оставляет в этом магазине. А где любовь, где семья, где дети», — задался вопросом священник.

В свою очередь, генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров назвал три способа улучшить демографическую ситуацию. По его словам, ключевое влияние на демографическую ситуацию в стране имеют два фактора — продолжительность жизни и рождаемость. Еще одним фактором Федоров назвал миграцию. При этом он отметил, что российское общество «не хочет, чтобы этот приток увеличивался».