В Петербурге утвердили требования к внешнему виду курьеров

Новые требования к внешнему виду и транспорту курьеров начали действовать в Петербурге, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Сегодня вступило в силу распоряжение Комитета по транспорту о требованиях к внешнему виду, транспорту и идентификационным номерам курьеров, осуществляющих доставку товаров на территории Петербурга",- говорится в сообщении.

В частности, курьеры должны иметь опрятный вид и светоотражающие элементы на одежде и транспортном средстве. На одежде, сумке и транспортном средстве должен быть читаемый идентификационный номер.