«Ты - никто!»: Лукьяненко и Арбатова поспорили о «легализации» профессии писателя

Сергей Лукьяненко в эфире НСН сравнил сегодняшних писателей с героями Даниила Хармса, а Мария Арбатова опасается «советской реставрации».

Писатели Сергей Лукьяненко и Мария Арбатова в беседе с НСН разошлись во мнениях, нужно ли в России «легализовать» профессию писателя.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в беседе с РИА Новости предложил законодательно закрепить в России профессию писателя. По его словам, такой профессии сейчас нет, поэтому писатели никак не защищены. Лукьяненко понравилось это предложение.

«Для кого-то это, наверное, не очень важно, но вполне вероятно, что в тех или иных жизненных ситуациях понятие профессии писателя будет требоваться. Профессия писатель действительно формально не существует Может быть, это следствие того, что писатели отведены куда-то в Минцифры и находятся на положении каких-то электронных предпринимателей и скоморохов. Я, например, тоже являюсь, по сути, индивидуальным предпринимателем с деятельностью "создание произведений в области литературы". Используются какие-то сложные формулировки, чтобы это подпадало под налоговые органы, но профессии как таковой действительно нет. Я не сказал бы, что сильно страдаю от этого, но, конечно, хотелось бы, чтобы профессия была», - сказал Лукьяненко.

Он сравнил сегодняшних писателей с героями анекдотов.

«У Хармса есть такой грубоватый короткий анекдот: писатель гордо говорит: "я писатель", а читатель ему отвечает: "а по-моему ты дерьмо", и писатель падает пораженной этой новостью. Ты никто, потому что нет такой профессии, так что это стоило бы ввести», - отметил фантаст.

В свою очередь Мария Арбатова выступила против инициативы Степашина, усмотрев в ней попытку вернуть советскую практику разделения литераторов на «лояльных властям» и остальных.

«Степашин не в теме, он не в курсе того, что писатель вполне защищен с социальной точки зрения, он получает пенсию, которая оформляется в Союзе писателей. Так было всегда, даже в ретивые 1990-е. Правда, сегодня у Союза писателей исчезли все эти пряники и баранки, которые были в Союзе советских писателей. Они там что-то распродали и распределили. Просто сегодня они хотят реанимировать Советский Союз, в котором были писатели "подблюдные" и оппозиционные. Тогда Союз советских писателей закреплял льготы не для тех, кто был талантлив, а для тех, кто писал нравящиеся власти вещи. Поэтому я считаю эту кампанию отвратительной реставрацией той частички СССР», - пояснила Арбатова.

По данным книжного сервиса «Литрес» на июнь 2025 года, за последние 12 месяцев более 24,8 тысячи писателей опубликовали на этой площадке свои произведения, а количество желающих впервые выпустить книгу выросло на 61%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».