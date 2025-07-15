Названа причина смерти создателя "Горы самоцветов" Андрея Соколова

Причиной смерти 51-летнего российского мультипликатора и режиссера Андрея Соколова стало онкологическое заболевание. Об этом РБК сообщил друг и коллега усопшего Сергей Капков. Он узнал о диагнозе Соколова от его матери.

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Коллега отметил, что группа мультипликаторов поддерживала Андрея Соколова в его борьбе с раком. Дату прощания и похорон объявят позднее, поделился Сергей Капков.

Андрей Соколов окончил курсы аниматоров мультипликационной студии "Пилот" в 1995 году, пять лет работал на студии художником-мультипликатором и раскадровщиком.

Среди его работ - "Латекс", "Подкидыш", "Хаш", "К югу от севера", "Эволюция Петра Сенцова", "Про собаку Розку", "Планета Ай", "Товарищ со звёзд". Он также трудился над сборником мультфильмов по сказкам народов России "Гора самоцветов".

Также окончил в 2003 году факультет дополнительного образования ВГИК (отделение режиссуры анимационного кино), с 2009 по 2013 год был главным режиссером студии "Москва".