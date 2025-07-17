Всех российских школьников предложили кормить бесплатно

В России следует ввести практику бесплатного питания для всех детей, посещающих школы и детские сады, вне зависимости от уровня дохода и места проживания их семей, заявил профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

«Нужно перейти на общую для всей страны модель независимо от дохода и места проживания семей. Пребывание детей в детсадах и питание в школах должны быть бесплатными», – сказал Сафонов.

Он отметил, что в сельской местности рождаемость выше, но зарплаты ниже, чем в городах, и такой подход поможет снизить расходы семей на эти статьи бюджета. Профессор подчеркнул также, что детских садов в сельской местности меньше.

В беседе с 360.ru Сафонов также предложил бесплатное образование в России для детей из многодетных семей, а также заменить материнский капитал жилищными сертификатами.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с запросом объяснить, как формируется ассортимент продуктов, доступных для покупки в школьных столовых. В своем послании парламентарий подчеркнула, что родители обеспокоены очевидным преобладанием в меню продуктов, содержащих большое количество сахара, таких как выпечка, фастфуд, сладости и сладкие напитки.