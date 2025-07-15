Сотрудник сети быстрого питания «Вкусно — и точка» в Каменск-Шахтинском, плюнувший в бургер клиента, заявил, что на такой поступок его толкнули оскорбления и угрозы от покупателей. Об этом он рассказал в беседе с Baza.

По словам сотрудника ресторана, инцидент произошел, когда он работал в ночную смену 14 июля в зоне обслуживания автомобилей.

«Подъехала машина и с самого начала от них пошел негатив. Водитель сразу начал обращаться на ты, используя нецензурные выражения, оскорблять и переходить на личности. Потом стал угрожать, говорил, что сейчас выйдет из машины и набьет мне лицо. Я на его агрессию не отвечал. А вот что уже дальше случилось — всем известно», — рассказал он.

Сотрудник «Вкусно — и точка» признался, что не знает, что делать сейчас, поскольку его пугают комментарии, где его обещают найти и «расправиться». Он добавил, что планирует начать поиски новой работы только после того, как «все поуспокоится».