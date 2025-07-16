Ефремов тайно простится с Миттой: задумал одну хитрость

Александр Митта скончался 14 июля. Ему было 93 года. Прощание с режиссером пройдет 17 июля в Центральном доме литераторов. На панихиду планирует прийти Михаил Ефремов, чтобы отдать дань уважения, ведь Митта не отвернулся от актера в самые трудные времена.

Первый раз Александр Наумович протянул актеру руку помощи в мае 2000 года. Тогда Ефремов потерял отца, он находился в ужасном состоянии, а Митта, несмотря на риск, позвал артиста в свой сериал "Граница. Таежный роман". Эта роль принесла Ефремову всенародную любовь, хоть к моменту выхода фильма, у актера уже и было много киноработ.

"У меня тогда отец умер, а Александр Наумович думал - взять меня, не взять? Смогу ли я в этот период сыграть этого веселого недотепу? Слава Богу, что эта роль у меня была и я знаком и дружу, со всеми, кто сегодня в студии…" — признался несколько лет назад Ефремов.

Второй раз Митта поддержал актера летом 2020-го года, когда Ефремов устроил смертельное ДТП. Режиссер тогда выразил соболезнования родственникам погибшего, но подчеркнул, что авария с участием Михаила была случайностью.

Ефремов просто не может пропустить похороны Митты, но он не хочет внимания прессы, которая обязательно будет на панихиде. Поэтому актер задумал одну хитрость — он придет или на отпевание, или на кремацию, куда вход СМИ будет закрыт, пишет "КП".