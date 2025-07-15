Сергей Степашин вручил Захару Прилепину орден

Московский Комсомолец

Только что в Москве писатель Захар Прилепин получил из рук главы Российского книжного союза Сергея Степашина престижный знак отличия. Во время пресс-конференции, посвященной пятидесятилетнему юбилею литератора, он награжден орденом "За вклад в литературу" (награда РКС).

Сергей Степашин вручил Захару Прилепину орден
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"По делу и за дело", - так прокомментировал награждение Степашин.

Также Степашин подарил Прилепину книгу своих мемуаров, написанных три года назад.

"Интересно, как он оценит", - сказал Сергей Вадимович.