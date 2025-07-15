В России может появиться совет по отслеживанию непристойного контента

Специальный совет по отслеживанию непристойного контента может появиться в России. Как сообщает «Абзац», с инициативой выступил первый зампред комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

Он отметил, что создать «аудиальный совет» по непристойностям можно по аналогии с Великобританией и Францией. Специальный комитет бы руководствовался списком требований, при несоблюдении которого владельцев каналов, СМИ или блогеров, если у них больше 10 тысяч подписчиков, лишали бы аккредитации или доступа к каналу.

«Во Франции он состоит из девяти человек, три человека от президента, три от первой палаты парламента и три от другой палаты парламента. У них этот совет может принять решение о приостановке или изъятии лицензии за непристойные фото, а суд не имеет права это оспорить», — сказал депутат.

Пожигайло отметил, что в чем-то работа такого совета может быть субъективной, однако мера была бы действенна в борьбе с неприличным или откровенным контентом в соцсетях.