Отдыхать активно – питаться осознанно: в Москве завершились фестиваль «Вкус лета» и Премия «Здоровое питание»

12-13 июля в гастроквартале «Три вокзала.Депо» состоялся семейный фестиваль «Вкус лета», который собрал десятки тысяч посетителей всех возрастов.

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Гости смогли окунуться в атмосферу солнечного лета, а программа мероприятия превратилась в настоящий праздник со множеством и увлекательных активностей: концерт со звездами, открытые тренировки с олимпийскими чемпионами, гастрономические открытия, встречи с любимыми блогерами, грандиозные розыгрыши призов и многое другое.

Ключевым событием стала торжественная церемония награждения лауреатов Премии «Здоровое питание». Получение награды – это признание для компаний-лидеров, формирующих будущее отрасли здорового питания. Их деятельность и продукция получили высочайшую оценку экспертов и доверие потребителей, среди лауреатов: сеть гипермаркетов «О'КЕЙ», курорт «Газпром Поляна», «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская», бренд «Петелинка», бренд «Латифа», бренд «Пава-Пава», Эконад® полезный лимонад («АртВкус»), кейтеринг BANKATERING, «МосПек», NL International (функциональные коктейли ED Smart 5:0), «Черемушки», торговая марка «33 пингвина», Double bubble tea, DBT.

Принципы осознанного выбора и доступности здорового питания, лежащие в основе Премии, нашли живой отклик и отражение в словах лауреатов:

«Программа «Дальневосточный минтай», которую АДМ запустила 1,5 года назад, – нетипичный для нашего рынка проект. Его цель – не просто повысить потребление главной рыбы страны, сделав ее неотъемлемой частью рациона россиян, – но и вдохновлять жителей страны вести активный образ жизни, питаться полезной и натуральной пищей, каждый день делать осознанный выбор в пользу своего здоровья и благополучия. Победа в премии – доказательство того, что мы движемся в верном направлении», – сообщил Алексей Буглак, президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

«Мы рады стать участниками Премии «Здоровое питание», так как главным принципом работы нашего курорта является следование здоровому образу жизни. На курорте «Газпром Поляна» уделяется особое внимание качеству питания. Рады вносить свой вклад в продвижение культуры осознанного выбора, ответственного отношения к питанию, здоровью россиян», – прокомментировала Кондратьева Виктория Леонидовна, Генеральный директор курорта «Газпром Поляна».

Лауреаты Премии демонстрируют: внедрение принципов здорового питания – существенный вклад в общественное благополучие и качество жизни. Их победы подчеркивают социальную значимость проделанной работы и мотивируют к новым свершениям.

© Пресс-служба

«Благодарим организаторов премии за эту общественно значимую инициативу, которая с 2013 года популяризирует здоровый образ жизни. Победа в номинации «Продвижение здорового питания в розничной торговле» подтверждает для нас важность развития доступности этого направления и вдохновляет расширять ассортимент полезных и вкусных продуктов», – поделилась Тананаева Екатерина, менеджер группы брендов ЗОЖ торговой сети «Пятёрочка».

«Здоровое питание – это не просто набор полезных ингредиентов, а осознанный выбор в пользу себя и своего будущего. В «Мистраль Трейдинг» мы создаем продукты, которые помогают людям легко делать этот выбор каждый день. Победа в премии «Здоровое питание» – это оценка не только нашего продукта, но и доверия потребителей, которые выбирают криспы Мистраль как часть своего здорового рациона. Это вдохновляет нас на новые разработки и расширение ассортимента», – сказала Лидия Терехова, ведущий менеджер группы брендов компании «Мистраль Трейдинг».

В числе партнеров фестиваля: Gremm, Зоозавр, Артфрут, EuroSpar, ЦСКА, Фитмост, Морошка, Юмор FM, Remez, Kamali, Семечки Джинн, Континетзоо.