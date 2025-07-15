В РПЦ ответили на заявление Зеленского о крещении «Руси-Украины»

Изменение президентом Украины Владимиром Зеленским церковного календаря — это форма насилия, заявил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Так в беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал слова украинского лидера о крещении «Руси-Украины».

«Перенос празднования Рождества и других церковных праздников сделан в интересах борьбы с канонической Церковью на Украине, а также желанием разрушить единый для русских и украинцев календарь церковных праздников. Раскольники, признанные Фанаром, разумеется, приняли эту реформу», — рассказал Кипшидзе.

Сам факт того, что президент Зеленский, не имеющий отношения к христианству, меняет церковный календарь и навязывает его верующим, является формой насилия над их совестью

Ранее Зеленский поздравил граждан страны с Днем крещения «Руси-Украины». В 2023 году украинский президент перенес День государственности Украины с 28 июля на 15 июля в связи с реформой церковного календаря.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что любое обсуждение Зеленским церковной тематики выглядит цинично на фоне того, что происходит на Украине с православными людьми.