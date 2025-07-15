Москву затопило: кадры погодного апокалипсиса в столице

Александр Котлеткин
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Горожане во время ливня на Тверской улице
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Горожане во время ливня на Тверской улице 
© Владимир Гердо/ТАСС
Удар молнии недалеко от Останкинской телебашни
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Удар молнии недалеко от Останкинской телебашни 
© Соцсети
Курьеры на электровелосипеде во время ливня на Тверской улице
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Курьеры на электровелосипеде во время ливня на Тверской улице 
© Владимир Гердо/ТАСС
Подтопления в одном из дворов столицы
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Подтопления в одном из дворов столицы 
© Telegram-канал Mash

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Момент удара молнии по Останкинской телебашне
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Момент удара молнии по Останкинской телебашне 
© Соцсети
Подтопления на Дмитровском шоссе у станции метро «Верхние Лихоборы»
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Подтопления на Дмитровском шоссе у станции метро «Верхние Лихоборы» 
© Соцсети
Горожане во время ливня у станции метро "Маяковская"
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Горожане во время ливня у станции метро "Маяковская" 
© Владимир Гердо/ТАСС
Автомобильная пробка на одной из дорог Москвы
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Автомобильная пробка на одной из дорог Москвы 
© Соцсети
Подтопления в одном из дворов столицы
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Подтопления в одном из дворов столицы 
© Соцсети

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Девушка во время ливня у станции метро "Маяковская"
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Девушка во время ливня у станции метро "Маяковская" 
© Владимир Гердо/ТАСС
Последствия сильного ливня в одном из московских торговых центров
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Последствия сильного ливня в одном из московских торговых центров 
© Telegram-канал Baza
Подтопления в одном из дворов столицы
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Подтопления в одном из дворов столицы 
© Соцсети
Подтопления в одном из дворов столицы
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Подтопления в одном из дворов столицы 
© Соцсети
Затопленый подземный переход
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Затопленый подземный переход 
© Соцсети

На Москву обрушился сильный ливень. Как сообщают СМИ, в некоторых районах столицы менее чем за два часа выпала месячная норма осадков. Из-за непогоды затруднено движение в обоих направлениях на Дмитровском и Варшавском шоссе, а также на проспекте Мира.

Пользователи Сети сообщают о локальных подтоплениях во дворах, на улицах, в подземных переходах. В некоторых столичных торговых центрах пострадали торговые залы и парковки.

Временно закрыт вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии. Вместо него пассажиров метро просят пользоваться станцией «Рижская» Калужско-рижской ветки.

Кадры погодного апокалипсиса в Москве — в галерее «Рамблера».