Москву затопило: кадры погодного апокалипсиса в столице

На Москву обрушился сильный ливень. Как сообщают СМИ, в некоторых районах столицы менее чем за два часа выпала месячная норма осадков. Из-за непогоды затруднено движение в обоих направлениях на Дмитровском и Варшавском шоссе, а также на проспекте Мира.

Пользователи Сети сообщают о локальных подтоплениях во дворах, на улицах, в подземных переходах. В некоторых столичных торговых центрах пострадали торговые залы и парковки.

Временно закрыт вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии. Вместо него пассажиров метро просят пользоваться станцией «Рижская» Калужско-рижской ветки.

Кадры погодного апокалипсиса в Москве — в галерее «Рамблера».